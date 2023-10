Des hommes s'érigent en bouclier pour le droit des femmes

Homm Deff forme 45 hommes et 5 femmes leaders sur les droits des femmes et des filles





La notion d’égalité de genre est souvent utilisée pour désigner l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle décrit une situation dans laquelle femmes et hommes jouissent de l’égalité des droits et des chances, où le comportement, les aspirations, les souhaits et les besoins des femmes et des hommes sont également valorisés et favorisés. Elle implique également d’assurer leur égalité dans l’accès aux ressources et dans la distribution des ressources. Ainsi une association dénommée Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles a organisé hier à Thiès un atelier de formation et de sensibilisation. Une occasion pour eux de former quarante-cinq (45) hommes et cinq (5) femmes leaders, sur les droits des femmes et des filles.











Homm deff une association constituée essentiellement d'hommes prés à se battre pour le respect des droits de la femme. Ainsi ils ont procédé à la formation de quarante-cinq (45) hommes et cinq (5) femmes leaders sur les droits des femmes et des filles, lors d'un atelier de sensibilisation. Son Secrétaire général est revenu sur l'importance de cette rencontre "Nous nous sommes dit qu'étant les producteurs de l'essentiel des sévices exercés sur les femmes nous devons nous parler pour éviter de porter la violence en vu de favoriser l'égalité homme - femme " a déclaré Daouda Diop

Selon en dépit de la ratification d’un grand nombre d’instruments internationaux, régionaux et sous régionaux visant la protection des droits femmes et des filles ainsi que l’apport de certains textes culturels, elles subissent fortement des violences, des viols et toutes les discriminations ou exclusions, qui refreinent tous les efforts titanesques des femmes pour leur autonomisation sur tous les plans. A en croire Mr Diop, Secrétaire général de l’association, Hommes pour la défense des droits des Femmes et des filles, cet atelier de formation à pour "objectif de faire en sorte que les hommes s'engage individuellement pour le respect des droits des femmes et à conscientiser les femmes sur la place qu'elles doivent occuper "

Concluant son propos, Daouda Diop préconise la complémentarité solidarité pour que la place de la femme soit respectée et que les violences à leurs rencontres cesse.