Des squelettes, des cartes nationales d’identité du Sénégal et de la Mauritanie, de la "drogue" : Récit d'un nouveau drame de l'émigration irrégulière

Quatorze cadavres ont été découverts à bord d'une embarcation, à environ 10 milles nautiques de la côte de Rio San Juan, dans le nord de la République dominicaine, hier mardi. Les restes squelettiques correspondent à des personnes originaires d'Afrique, plus précisément du Sénégal et de Mauritanie, selon la documentation trouvée avec les corps, ont expliqué à la presse des représentants de la Défense civile, un organisme qui travaille sur l'affaire avec des membres de diverses institutions.



En outre, un sac à dos contenant 12 sachets d'une substance, vraisemblablement de la cocaïne ou de l'héroïne, a été trouvé sur la pirogue, qui a été saisie et remise aux membres de la Direction nationale du contrôle des drogues (DNCD) pour les procédures correspondantes, a indiqué la marine dans un communiqué de presse.



Pour l'instant, les corps n'ont pas été enlevés, en attendant la fumigation des sacs mortuaires pour éviter les risques sanitaires. Une fois désinfectés, ils seront transférés à l'Institut national des sciences médico-légales (Inacif), ont-ils précisé.



La marine dominicaine a localisé le bateau après avoir reçu l'alerte d'un pêcheur local, a indiqué la marine dominicaine dans un communiqué.















































































































seneweb