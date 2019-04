Détachement De La CMU Du Ministère De La Sante : Les Acteurs Émettent Des Réserves Et Avertissent

«Le conseil que nous pouvons lui donner, c’est de se concerter avec les acteurs de la santé afin qu’il puisse avoir un large éventail d’avis et qu’il sache que les choses ne doivent pas passer par pertes et profits. Parce qu’il y a des dettes qui sont là et c’est l’agence qui les avaient contractées. Il faut que le ministre de l’Equité mette à plat ces dettes», lance Dr Camara. Ce dernier invite le ministre du Développement communautaire et de l’Equité de faire au préalable un état des lieux. Car, les structures sanitaires attendent leurs remboursements dans le cadre des gratuités. Et selon lui, cela n’est pas négociable.

Pour le nouveau secrétaire général du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes (Sames), le chef de l’Etat connait, seul, les raisons l’ayant poussé à affecter l’Acmu au ministère de l’Equité. En tout état de cause, souligne-t-il, qu’elle dépende du département de la Santé ou d’un autre, s’il n’y a pas assez d’allocations, il y aura toujours des difficultés.



Toutefois Dr Camara soutient que l’opportunité qu’on peut tirer de ce changement, en dehors de l’Acmu, c’est qu’il y a aussi d’autres structures comme le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), le Programme d’urgence communautaire (Pudc) qui dépendent aussi du ministère du même ministère.



Donc pour lui, cela peut permettre à l’Etat d’étendre l’offre sanitaire au niveau des zones enclavées. «Nous allons juger le ministre de l’Equité à l’épreuve. Mais nous lui conseillons de ne pas se limiter aux explications de facilité qu’on ne manquera pas de lui fournir. L’Acmu a contracté des dettes et il faut qu’elle se mette à jour et les paie», martèle-t-il.



Samba BARRY