Déthié Fall recadre ses détracteurs : « Je ne suis pas un traître… »

Le président du PRP a fait face à la presse pour apporter des précisions et de lever toute équivoque et rejeter toute calomnie vis-à-vis de sa personne. Dans ses propos, Déthié rappelle être quelqu’un qui a passé plusieurs années dans l’opposition. Le leader du parti républicain pour le progrès (PRP) réitère son engagement politique au service des sénégalais. Il balaie d’un revers de main, ces accusations sur son comportement supposé de traître. « Je suis loin d’un traître. Je n’ai jamais été en contact avec un fils de Macky Sall pour faire sombrer l’opposition. Certains manipulateurs sur les réseaux sociaux véhiculent des messages disant que Déthié Fall aurait comploté contre Ousmane Sonko. Pire, cette voix non identifiée sur les réseaux disait que je n’ai jamais rendu visite à Ousmane Sonko lors qu’il était dans des difficultés. Ce qui est archi faux ! » regrette Déthié Fall.



D’ailleurs, il rappelle qu’un certain 20 mai 2023, à minuit chez quelqu’un qui est venu le voir par le biais d’un ami commun pour voir s’il y’avait la possibilité qu’il l’accompagne pour la présidentielle dernière mais, sous la condition qu’il s’essaye avec Macky Sall. « Ce que j’ai catégoriquement rejeté parce que j’étais dans un combat démocratique avec d’autres camarades comme Ousmane Sonko qui était la cible principale du régime de Macky Sall.



Il vient me dire qu’il veut me soutenir lors de l’élection présidentielle de 2024. Car nous savons que vous êtes une personne crédible. Il disait me soutenir mais en passant par le président Macky Sall. Je lui ai signifié que si cela nécessitait que je discute avec Macky Sall, je ne suis pas preneur » martèle le président du PRP informant que « le Sénégal a des hommes d’honneur et de dignité et qu’il a toujours fonctionné avec respect et dignité envers qui que ce soit ».