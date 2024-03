Détournement de mineur, collecte de données personnelles, chantage : Le jeune footballeur prend trois mois ferme !

À la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, P.A.Samb s'est retrouvé nez à nez avec sa victime M.D. Sylla. Le jeune footballeur a beau nier les faits de collecte illicite de données à caractère personnel et détournement de mineure, mais la constance de la partie civile l'a enfoncé. Tout est parti d'une rencontre sur Instagram, entre le pensionnaire d'un célèbre centre de formation de football à Guédiawaye et une élève en classe de Troisième, habitant à Kébémer. P.Al. Samb, né en 2005, et M.D.Sylla, 17 ans, initient vite une relation amoureuse virtuelle.



Le natif de Thiès et sa nymphe échangent de numéros de téléphone et communiquent beaucoup par WhatsApp. Leurs échanges deviennent plus intimes et ils se mettent aux appels vidéo. La fille mineure finit par se prendre au jeu érotique et un jour, sur proposition de son copain, elle apparaît toute nue dans un appel vidéo. Le jeune footballeur prend en capture d'écran le nude de M.D. Sylla. À la fin de la discussion, il envoie l'image obscène à la fille mineure qui le supplie de l'effacer.



Des jours s'écoulent et le prévenu câble sa copine et lui demande de quitter son Kébémer natal pour le rejoindre à Thiès. Le jeune footballeur fait resurgir la photo obscène et se montre menaçant, ce qui a pour résultat de convaincre l'élève qui prétexte un concours dans la capitale du Rail, pour convaincre sa mère. À Thiès les tourtereaux se dirigent vers une maison close bien choisie par le footballeur et passent un bon moment.



Le soir, la fille rentre chez elle à Kébémer. La romance continue et un autre jour du mois de février passé, le prévenu convainc sa copine de venir le retrouver à Dakar. M.D. Sylla accepte mais elle rumine sa colère tout le long du trajet.



Alors elle décide de descendre à Zac Mbao où habite sa tante maternelle. Elle emprunte un taxi clando et soudain, confie au chauffeur qu'elle a été victime d'un kidnapping. Le conducteur l'amène au poste de police de la commune où les limiers prennent son histoire de rapt à la légère et conseillent au taximan de la conduire chez sa tante.



Cette dernière, étonnée de voir sa nièce, la presse de questions sur les raisons de sa visite. La jeune fille narre toute sa mésaventure à la sœur de sa mère qui se dépêche de l'acheminer au poste de santé du coin. Elle apprend que sa nièce a subi des abus sexuels. Ensemble, elles retournent au poste de police où on leur conseille de se rapprocher de leurs collègues à Guédiawaye pour piéger son bourreau.



Les limiers mettent en place un plan. Ils demandent à la fille mineure de contacter son copain afin de lui donner rendez-vous quelque part à Guédiawaye. Le portail de l'hôpital Dalal Jam est retenu, et la jeune fille, accompagnée de sa tante et d'un cousin, légèrement en retrait et de quelques limiers, se présente sur les lieux. Elle câble P.A.Samb qui surgit derrière elle et l'enlace. Moment attendu par le cousin de l'élève pour prendre pour appeler les agents de police.



C'est solidement menotté que le mis en cause est conduit au poste de police où il reconnaît les faits. À la barre, il a nié les conjonctions sexuelles non établies par des preuves et a échappé au chef d’accusation de détournement de mineure. Le tribunal a retenu celui de collecte illicite de données à caractère personnel et a condamné P. A.Samb à une peine d'un an de prison dont 3 mois ferme.













































































dakaractu