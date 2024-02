Dialogue de sourds : l’équation à milles inconnues qui se pose à Macky Sall

Plusieurs opposants au pouvoir du Président Macky Sall refusent d’aller s’asseoir autour de la table de négociation.



En effet la crise politique que traverse le pays depuis quelques semaines continue de s’intensifier. Depuis le 03 février, le pays s’enfonce un peu plus chaque jour dans cette crise.



Dans le but de calmer les choses et de restaurer la paix , le président sortant, Macky sall a décrété un dialogue politique.



Cependant, tous les acteurs politiques n’y adhèrent pas. En effet, 18 candidats de l’opposition qui se sont retrouvés dans le collectif FC25 ont rejeté le dialogue politique.



Les membres de ce collectif estiment que, Macky Sall essaye juste de « casser le processus électoral et de remettre les compteurs à zéro ».



« Nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu’une date soit prise avant le 2 avril », a déclaré le candidat Boubacar Camara.



Dans les rangs de la société civile, certains n’adhèrent pas également à cette approche décrétée par le Chef d’État.



La question aujourd’hui est de se demander comment le Président Macky Sall entend résoudre cette équation d’un dialogue où les 18 candidats à la présidentielle retenus par le Conseil constitutionnel ont décidé de ne pas participer au scrutin dont la date n’est pas encore fixée.





















































dakarmatin