Dialogue national: Macky envoie et Mahammed Dionne et ABC chez Me Wade

Le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a été l’hôte de Me Abdoulaye Wade, hier dimanche, tard dans la soirée, au Terrou-Bi où l’ancien président a pris ses quartiers depuis son retour au Sénégal. Le chef du gouvernement a été reçu au nom du Président Macky Sall dans le cadre du dialogue national annoncé après la proclamation des résultats de la Présidentielle de février 2019. Le Témoin qui donne l’infirmation, signale que le PM était accompagné par le médiateur de la République Alioune Badara Cissé, décrit comme un proche des Wade. La rencontre s’est tenue en présence de Mme Wade et de Me Amadlou Sall, l’un plus fidèles lieutenants de "Gorgui".