Diomaye Faye à New York : la frustration des militants de Pastef

Le Président Diomaye Faye est à New York pour les besoins de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations unies (23-27 septembre). Le chef de l’État est arrivé sur place samedi dernier. Il est descendu de sa voiture et a rejoint le siège de la Mission sénégalaise à l’Onu sans s’attarder devant les militants de Pastef qui l’attendaient devant l’immeuble. Il a juste levé le bras et dégainé un sourire à leur direction, pour les saluer, avant de rejoindre d’un pas décidé son lieu de résidence durant son séjour aux États-Unis.



Selon Les Échos, cette sobriété présidentielle n’a pas été du goût de tous les Patriotes présents à l’accueil. Ces derniers, précise le journal, espéraient plus de chaleur de la part de Bassirou Diomaye. «Certains, très frustrés, ont même hué le protocole qui ne leur a pas facilité la tâche. Et selon nos sources, des membres du parti Pastef ont pu remonter l’information au niveau de la Mission», rapporte la même source.



Celle-ci souligne que «les tiktokeurs et autres créateurs de contenus n’ont pu servir à leurs publics que des séquences de quelques secondes. Pour dire que c’était le grand froid entre Bassirou Diomaye Faye et ses militants».



Une séance de rattrapage serait au menu. «Le président de la République passera une semaine dans la capitale économique des États-Unis. C’est sous ce rapport que la Mission sénégalaise à l’Onu a assuré aux militants qu’ils auront l’occasion de [le] rencontrer [avant la fin de son séjour], annonce Les Échos. Une bonne nouvelle qui permettra à la communauté sénégalaise basée aux États-Unis de discuter directement avec le Président dont ils ont largement contribué à l’élection.»































































