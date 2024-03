Diomaye à l’épreuve de la campagne

Alors que la présidentielle approche à grands pas, prévue le 24 mars prochain, le candidat de l’opposition antisystème Bassirou Diomaye Faye attend sa libération imminente de prison pour sortir de l’ombre du populaire Ousmane Sonko.



Âgé de 43 ans, M. Faye est le secrétaire général et membre fondateur du parti Pastef, désormais dissous. Il est incarcéré depuis près d’un an pour « outrage à magistrat » suite à une publication sur Facebook. « Je confirme que Bassirou Diomaye Faye est un bénéficiaire de la loi d’amnistie » promulguée cette semaine et qui devrait concerner tous les délits ou crimes commis depuis 2021 à caractère politique, a indiqué son avocat, Maître Moussa Sarr, à l’AFP. Sa libération semble donc imminente.





Perçu comme l’un des favoris du scrutin, M. Faye pourrait alors pleinement s’impliquer dans la campagne présidentielle. Car pour l’heure, il évolue encore dans l’ombre du très populaire Ousmane Sonko, 49 ans, également détenu depuis fin juillet dernier pour des chefs d’inculpation que ses partisans jugent politiques. « Ousmane mooy Diomaye, Diomaye mooy Ousmane », scandent-ils, signifiant leur soutien indéfectible aux deux hommes.



Figure incontournable depuis sa troisième place à la présidentielle de 2019, M. Sonko est le leader naturel de Pastef. Charismatique, il a su séduire les jeunes par son discours souverainiste et anti-élites. En 2021-2023, son bras de fer avec le pouvoir a provoqué d’importantes manifestations, faisant des dizaines de morts. Bien que sa candidature ait été invalidée, M. Sonko a appelé à soutenir M. Faye, qualifié de « candidat de substitution ».



Reste que certains observateurs, comme le politologue Maurice Soudieck Dione de l’Université de Saint-Louis, estiment qu’une fois libéré, M. Faye devra faire ses preuves et pourrait révéler des « insuffisances par rapport au profil du poste ». Sidy Diop, directeur adjoint du quotidien gouvernemental Le Soleil, juge quant à lui que le candidat « n’a ni le charisme, ni l’éloquence » de son mentor. Seule une implication directe de M. Sonko dans la campagne pourrait, selon les analystes, faire réellement basculer le scrutin en faveur de l’opposition.



Quoi qu’il en soit, la libération imminente de Bassirou Diomaye Faye devrait lui permettre de sortir définitivement de l’ombre d’Ousmane Sonko pour mener sa propre campagne, alors que la course à la présidence sénégalaise s’annonce très ouverte.

















































