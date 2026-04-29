Diomaye met en place son Conseil stratégique pour lancer des « champions nationaux »

Le président de la République a officiellement installé, ce mardi 28 avril au Palais, le Conseil stratégique de l’Initiative Sunu Champions. Dans une atmosphère sobre et studieuse, la cérémonie a été suivie de la toute première session de cet organe placé sous son autorité directe. Créée par arrêté en janvier 2026, l’Initiative Sunu Champions repose sur une idée forte : sans entreprises nationales solides et compétitives, aucune souveraineté économique durable n’est possible. Quinze entreprises à fort potentiel seront sélectionnées via un processus rigoureux, puis accompagnées pour devenir des moteurs de croissance, d’innovation et d’emplois.



Composé de sept personnalités issues du secteur privé, de l’administration et du monde académique, dont Aminata NIANE, Mouhamadou Makhtar CISSÉ, le Conseil stratégique a pour mission d’orienter et d’impulser cette ambition. Lors de sa première réunion, il a formulé des recommandations sur les critères de sélection, le mécanisme d’accompagnement et la feuille de route globale.



Au‐delà du dispositif, l’initiative traduit une volonté politique claire : repositionner le secteur privé national au cœur de la transformation économique, avec un État partenaire, exigeant, mais engagé. Un signal fort envoyé dans un contexte où la quête de souveraineté économique devient un enjeu central pour le Sénégal.









































Walf