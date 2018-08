Diop Fall : « Je suis un miraculé…, ma maladie a coûté plus de… »

Dans un entretien téléphonique accordé à igfm.sn depuis France sur un lit d’hôpital au réputé hôpital Pitié Salpêtrière à Paris (France), l’artiste-comédien Diop Fall est revenu sur sa maladie liée à l’insuffisance rénale. Comment il a frôlé la mort ? Combien s’élèvent les frais de ses soins ? Le comédien nous en parle.



« Ma maladie est difficile à soigner, je n’avais jamais imaginé que des millions seront dépensés pour mes soins. Je n’ai gardé aucun sou vaillant, mais pour ma maladie, tous les frais de soins en France s’élèvent à 300 millions FCfa. Les Français m’ont dit que je ne paierai rien du tout. Lepp Yalla Kessé la (C’est Dieu) », a-t-il balancé sur son lit d’hôpital.



Diop Fall sait qu’il revient de loin. De très loin. De derrière l’éteignoir d’une vie dure quelque fois. Mais comme en attestent de nombreuses croyances populaires ou religieuses très sénégalaises, elle peut être encore bien plus rude dans l’au-delà. La mort, Diop Fall l’a frôlé de près. Certains médias en mal de buzz l’ont même annoncé pour mort. Lui l’artiste gouaille comique revenu de loin sait désormais ce qu’il doit à la vie.



« J’ai traversé des moments où la mort rôdait. Je l’ai frôlé de près. Pour moi, j’étais mort depuis et je me rends compte que je suis encore là. Cela relève du miracle. Je suis un miraculé. Vraiment je rends grâce à Dieu. J’ai reçu des prières de gens de partout. J’ai beaucoup appris de ma maladie sur la solidarité des Sénégalais. Des gens m’ont appelé de partout pour prier pour moi, m’envoyer de l’argent. Même les petits enfants ont prié pour moi. Je n’avais jamais pensé que les gens m’aimaient à ce point. C’est pourquoi je dis à tout le monde grand merci. Ces épreuves ont renforcé ma foi en Dieu. Aujourd’hui je suis devenu plus fort, je n’ai plus peur de rien », confie le comédien.



Diop Fall qui « rend grâce à Dieu » déclare que « ces prestations ne laissent personne indifférent », et donne rendez-vous prochainement aux Sénégalais après avoir jugé sa santé s’améliorer.



«Je dis aux Sénégalais à bientôt s’il plait à Dieu. Mais celui qui me manque le plus, c’est Vieux, parce qu’on a des histoires tout le temps. J’essaie de lui causer, mais il ne m’entend jamais, très difficile à vivre, mais c’est mon ami.», conclut-il.