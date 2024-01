Diourbel: Le bilan de l'accident passe de 8 à 13 morts

Du nouveau dans l'affaire de l'accident tragique survenu dans la nuit d'hier sur la route de Porokhane à hauteur du village de Nébé situé dans le département de Diourbel.



Le bilan passe à 13 morts





Le bilan de la collision entre un bus Tata et un véhicule de transport communément appelé Mbacké-Touba, s'est alourdi en passant de 8 à 13 morts, a appris Seneweb d'une source hospitalière.



"Nous avons retrouvé 8 morts sur le coup. Trois personnes ont succombé à leurs blessures en cours d'évacuation à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel. Deux autres blessés sont décédés dans la structure sanitaire lors de la prise en charge", confie notre source médicale.



11 blessés dont 1 en réanimation, hospitalisés



Actuellement, un blessé est admis en réanimation. Et 10 autres sont pris en charge à l'hôpital régional de Diourbel. Mais le pronostic vital de ces 10 blessés n'est plus engagé, selon notre interlocuteur.















































seneweb