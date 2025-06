Directeur commercial du Groupe Futurs Médias, Ibrahima Dieng, rappelé à Dieu des suites d'une ...maladie

Dakarposte a appris que celui qui tenait les manettes de la direction commerciale du Groupe Futurs Médias a rendu son dernier souffle à l'hôpital Fann de Dakar .



Il nous revient, en effet, que le regretté Ibrahima Dieng, qui trainait un état de santé chancelant depuis quelques mois, était d'abord interné dans une clinique de la place avant de se faire transférer au Centre hospitalier national universitaire de Fann.



Malheureusement, Ibou, comme on le surnommait, a tiré sa révérence ce jeudi 5 Juin .



Ceux qui l'ont côtoyé s'accordent à le décrire comme un individu discret, affable, loyal, pieux, réactif et dynamique bref professionnel jusqu'au bout des ongles ("machallah").



Aussi, avons-nous appris qu'il était un excellent négociateur et disposait de connaissances exhaustives dans le domaine du marketing ( son secteur d’activité).



Cet originaire de Saint-Louis du Sénégal laisse orphelin deux épouses, des bouts de bois de Dieu mais aussi et surtout des collègues qui n'en reviennent pas de son décès.



Toute la rédaction de dakaposte compatit et présente ses condoléances émues à sa fratrie biologique éplorée, mais également à son employeur (Youssou Ndour) et à l'ensemble du Groupe Futurs Médias.



Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !