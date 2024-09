Direction des Affaires religieuses : Les premiers mots de Djim Dramé

Nommé directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe depuis le mercredi 18 septembre, en Conseil des ministres, Djim Dramé a fait sa première déclaration. Sur la Rfm, ce vendredi, il a annoncé les grandes lignes de sa feuille de route.



Djim Dramé entend œuvrer pour la cohésion entre les religions et les confréries, en particulier le biais du dialogue.



« Je compte travailler avec fidélité concernant les cultes parce que là, il faudrait parler de cultes avec S et un grand C. Je reste convaincu qu’avec l'accompagnement de tout le monde, on pourra faire un bon travail. Notre direction travaillera pour garder le modèle sénégalais de vivre ensemble, pour une fédération, une compréhension mutuelle afin de promouvoir la paix et la stabilité entre les confréries, les religions, entre autres », a affirmé le nouveau directeur.

















































































































