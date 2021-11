Discours: Le Khalife des Niassènes sermonne la classe politique et adoube Macky Sall

Le saint homme a adressé un message fort à la classe politique, surtout après les heurts et drames qui se sont passés au Sénégal entre le 14 mars et le 10 novembre derniers.



"Conscientisez les jeunes au lieu de les inviter tout le temps à descendre dans la rue, à casser et à faire face aux forces de l'ordre qui sont les garants de notre sécurité", a-t-il déclaré.



Mieux, il a exhorté la jeunesse à être reconnaissante envers la République. Il n'a pas manqué non plus à tresser des lauriers à Macky Sall sur les actions menées à Kaolack et à travers les autres confréries.