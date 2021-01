Discours de fin d'année:L'APD de Thierno LO félicite le President Macky SALL et appelle au rassemblement.

Le Secretariat Exécutif de l'APD et de la coalition ADIANA s'est reuni en visioconférence ce vendredi 1 janvier 2021 .Cette rencontre a permis d'apprécier positivement le discours du Président Macky sall, qui fait état de toutes les realisations faites dans les differents secteurs et les nombreux chantiers annoncés pour 2021 comme le développement de

l'agriculture, plus

d'infrastructures routières et aéroportuaires , un centre de maintenance des aéroports régionaux ,sans oublier le port de Ndayane qui va augmenter notre activité aéroportuaire et faire du Sénégal un hub dans la sous région.

Tirant les conclusions par rapport à la COVID 19,le Président Macky SALL annonce plusieurs hopitaux qui seront livrés et d'autres comme Dantec et Principal dont les plateaux seront relevés. Il est prévu aussi une hausse des effectifs du personnel médical . Dans cette même veine,il ne faudrait pas passer sous silence le renforcement du secteur touristique qui sera une aubaine pour ce secteur stratégique de notre économie.

L'APD et la coalition ADIANA estiment que ces réalisations et promesses doivent nous rasssembler, et que les débats et rencontres doivent porter sur ces sujets pour redresser l'économie du pays qui ne doit en aucun cas sombrer. Dans cette optique, les partis membres de la majorité présidentielle,les citoyens conscients des défis, doivent orienter le débat sur ces efforts de redressement et de poursuite du Plan Sénegal Emergent en évitant de plomber le pays dans l'inaction , les critiques puériles au détriment des débats essentiels dont les sénégalais ont besoin. Le temps est au réveil de notre patriotisme,de la mise au centre de nos préoccupations de l'interet général pour sauver notre pays et lutter définitivement contre le suicide de nos jeunes qui bravent l'océan.

L' Alliance pour la Paix et le développement apprécie de ce fait positivement le discours de fin d'année du Président Macky Sall et le réconforte à continuer son ouverture vers toutes les forces de progrés et aux compétences avérées et plurielles. Par la même enseigne, vous présente ses meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2021.Vive le Sénégal!



Fait à Dakar, le 1er janvier 2021

Le Secretariat Executif de l'APD et de la coalition ADIANA