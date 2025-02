Disparition du journaliste Ndiogou Wack Seck, ancien PCA de la RTS

Ndiogou Wack Seck s’est éteint ce samedi 8 février à 18 heures, à son domicile aux HLM, à Dakar. Figure emblématique de la presse sénégalaise, il était connu sous le pseudonyme Thinko dans le journal Sopi du PDS durant les années 80 et 90.



Il a ensuite dirigé la publication des quotidiens Messager et Il Est Midi au début des années 2000. Engagé dans la sphère politique et médiatique, Ndiogou Wack Seck a accompagné l’ascension au pouvoir des présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Ces dernières années, affaibli par la maladie, il s’était retiré de la scène publique. La levée du corps aura lieu ce dimanche 9 février à 14 heures à la mosquée des HLM, suivie de l’inhumation au cimetière musulman de Yoff.



Que Allah SWT l’accueille en son paradis Firdaws.



Dakarposte présente ses sincères condoléances à sa famille et au monde médiatique sénégalais.































Senego