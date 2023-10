Divorce entre Idy et Lamine Diallo

Lamine Diallo, ancien maire de la commune de Thiès-Nord suspend ses activités au sein du parti rewmi et lance son mouvement Jaam Jii





Après avoir annoncé à travers un communiqué de presse, le gèle de ses activités au sein du parti Rewmi, l'ex maire de la commune de Thiès Nord à procéder ce dimanche au lancement officiel de son mouvement.







Après l'énorme polémique qu'à causer le gèle de ses activités au sein du parti rewmi, Lamine Diallo à lancer avant hier officiellement son mouvement Jaam Jii la voix du Nord. Un choix qu'il dit accepter totalement car "J'ai le droit de dire oui ou non", a-t'il lancé. Répondant à ses détracteurs qui considèrent son geste comme une trahison envers Idrissa Seck."J'ai fait trente-cinq ans dans la politique en accompagnant la vision de Abdoulaye Wade, lorsqu’il a pris le pouvoir en 2000, nous avons continué à l’accompagner mais lorsqu’il y a eu le divorce avec Idrissa Seck en 2004, j'avais fait le choix de rester avec Idrissa Seck et pourtant nous étions face à un appareil d’Etat très puissant et en 2012, quand Macky Sall, a pris le pouvoir nous étions là avec Idrissa Seck, nous avons été malmenés persécuté emprisonné pour sauver l’honneur de Idrissa Seck", clame t'il. Avant d'ajouter "après avoir perdu les élections locales et législatives de 2022, j’ai fait une analyse autocritique de la situation vu que j'ai perdu les joutes électorales dans ma base naturelle qui est Keur Issa que je gagnais depuis des années"

Toujours expliquant son choix, Mr.Diallo dit "avoir parler avec les populations qui lui ont fait savoir qu’ils ne sont pas d'accord avec son choix de rester avec Idrissa Seck, qui pourtant l'a privé du poste de Haut Conseiller sous l'ère du "Mbourou Ak Sow".

Face à ces débâcles "j'ai décidé de créer mon mouvement, et nous avons installé 25 cellules de 50 personnes à Keur Issa et nous allons continuer le travail de tous les quartiers de Thiès-Nord que je maîtrise très bien".

L'ancien maire de la zone Nord indique avoir un objectif de 100 cellules et compte organiser un meeting communal "Nous allons à partir de ce meeting dire quel candidat nous allons accompagner pour les élections présidentielles de 2024".

Concluant son propos Lamine Diallo insiste "je ne suis pas un responsable politique mais un leader politique"