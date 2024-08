Double meurtre à Pikine : Nabou Léye voulait faire expulser Waly de l’appartement D’Aziz Dabala…

Dans sa livraison de ce jeudi 29 août, le quotidien L’Observateur relate que l'enquête concernant le double meurtre à Pikine, a révèlé que l'objectif des malfaiteurs n'était pas de tuer le danseur Abdou Aziz Bâ alias Aziz Dabala. Mais, d'intimider ce dernier pour qu'il expulse le jeune Boubacar Gano « Waly », de la maison et mettre fin à ses relations avec certaines personnes suspectes évoluant dans le milieu artistique.



L’Obs renseigne que Nabou Lèye, qui n'aimait pas les fréquentations d’Aziz, a clairement exprimé son souhait de voir Waly être expulsé de l’appartement. Cependant, Aziz Dabala a catégoriquement refusé cette demande. Il ressort des interrogatoires que Nabou Lèye a communiqué avec les tueurs jusqu'à 4 heures du matin, la nuit du crime.



En effet, la bagarre aurait débuté vers 22h50, après que Nabou Lèye a déposé Aziz à Pikine Icotaf, où il a rencontré El Hadji Mamadou Diao. Ce dernier a pris un taxi avec Aziz en direction de la Cité Technopole. Une fois sur place, d'autres membres de la bande, qui étaient dans les parages, les ont rejoints dans l'appartement.



Lorsque Waly a vu que son ami Aziz était en train d'être agressé, il a tenté de le défendre et a été poignardé 11 fois. Aziz a, de son côté, subi plus de 15 coups de couteau et une trentaine de blessures. Tous les suspects ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur traduction devant la justice. En somme, cette séance de punition s'est tragiquement transformée en un drame.









































































dakaractu