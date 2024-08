Double meurtre à Pikine- Présentés au procureur de Pikine ce mardi matin, Nabou Lèye et Cie bénéficient d'un retour de parquet

Dakarposte a appris que le gang présumé auteur du double meurtre, identifié, interpellé, placé en garde à vue et présenté ce matin au parquet de Pikine aux fins de faire face au maitre des poursuites, a finalement bénéficié d'un retour de parquet.



En somme, la bande à Nabou Lèye et Cie devra encore faire face au procureur mercredi 28 Août 2024.

Nos sources, tapies au tribunal de Pikine, comme si elles s'étaient passées le mot, se refusent à tout détail sur cette gratinée affaire qui défraye la chronique.



Nous avons fait des pieds et des mains pour savoir le lieu où ils vont passer la nuit, mais une source de dakarposte avale sa langue avant de consentir à lâcher: "Vous aurez compris que je ne peux rien vous dire pour des raisons évidentes de protection des suspects ,de l'enquête bref de sécurité".



À force de recouper, nous avons fini par apprendre que le gang, mis aux arrêts, a été déposé au commissariat central de Guédiawaye.





Affaire à suivre...