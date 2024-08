Double meurtre à "Technopole"- Pourquoi Nabou Lèye et Cie ont été placés en garde à vue à la DIC

Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas disait un illustre penseur ( entendez Lao-Tseu).



Ils sont légion à se poser des questions sur la vague d'arrestations à l'actif des redoutés mais redoutables enquêteurs de la Division des Criminelles (DIC).



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, parmi les personnes interpellées dans" l'affaire Dabala et Gano" , nombre d'entre elles étaient présentes sur les lieux du crime. D'autres, ont un "link" de prés ou de loin avec cet esclandre de double meurtre.



Pour les nécessités de l' enquête judiciaire confiée à la DIC, l'interpellation de Nabou Lèye et Cie est dans l'ordre des choses, autrement dit c'est tout à fait normale. Qui plus, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, les officiers de police judiciaire peuvent convoquer ou cueillir toutes personnes susceptibles de donner des informations sur une affaire en cours.



Aussi, aux fins de pister le ou les criminels, les enquêteurs disposent de toute une série d’outils permettant d’extraire des informations précieuses depuis les appareils trouvés sur les lieux du crime et ceux des suspects, notamment le "groupe de 5", révélé en exclusivité par dakarposte, actuellement en garde à vue au niveau de la DIC.



Et dans cette affaire, compte non tenu des caméras de surveillance et téléphones notamment ceux des victimes et interpellés exploités, il nous revient que certains noms, surnoms ou description physique ont été donnés par des témoins lors des premiers interrogatoires.



En un mot, comme en mille, le "groupe de 5" dont figure la danseuse Nabou Lèye, qui soit en passant aurait eu une liaison avec feu Dabala, a été interrogé car il s'agit donc d’une affaire dans laquelle la "bande" serait mise en cause.



Bref, les gardes à vue sont en cours pour éclaircir le rôle de chaque interpellé avant, pendant et après le double meurtre dont les victimes sont Abdou Aziz Ba et Gano dit Waly.



Et, dans le cadre d'une enquête judiciaire, une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit peut être retenue dans les locaux de la police ou de la gendarmerie : c'est la garde à vue.



Une garde à vue peut être décidée par un procureur de la République ou par un officier de police judiciaire.



La durée d'une garde à vue est de 24 heures mais elle peut être prolongée (ou abrégée) selon la nature de l’infraction et l’évolution de l’enquête.

Affaire à suivre...











