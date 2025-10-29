Doudou Ka, l’autre fuyard, repéré à… Conakry

Lui, également, s’est barré quelques jours après la publication du rapport on ne peut plus explosif de la Cour des Comptes sur la gestion des finances publiques. Un rapport qui met en lumière des dysfonctionnements majeurs dans la gestion des comptes publics sous l’ère Macky Sall.



Dakarposte, qui a ses radars un peu partout et même au-delà du territoire national, tient de bonnes sources que l’ancien ministre de l’exilé de Marrakech, en l’occurrence Doudou Ka, séjourne depuis quelques jours en Guinée Conakry.



Renseignements pris : annoncé au pays de Marianne, il a été recruté par le cabinet KPMG. Ka séjourne, en toute discrétion, dans la capitale Guinéenne avec d’autres consultants de la même structure qui travaille, nous revient-il, sur la stratégie économique de la junte au pouvoir.



En clair, l’employeur de Doudou Ka, c’est-à-dire KPMG, va assister la Guinée dans la réalisation de certaines composantes du Programme Simandou 2040, à savoir l’élaboration d’un Programme; autrement dit la mise en place du Fond souverain avec l’aide SouthBridge Group ; la notation souveraine de l’économie guinéenne avec l’assistance de Rothschild & Co.





KPMG est un réseau mondial de cabinets professionnels spécialisés dans l’audit, la fiscalité et le conseil. Avec 273 000 collaborateurs d’exception, ils ont des représentants dans 143 pays et territoires.



Nous y reviendrons avec une ébauche de détails !

