Dr Aloyse Diouf : « Il y a eu moins de cas à Touba ces derniers jours »

Le dispositif mis en place par les autorités sanitaires après le signalement de plusieurs cas de coronavirus à Touba, commence-t-il à porter ses fruits ? Tout porte à le croire, selon les propos du Docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'action sociale.



« Il y a eu moins de cas à Touba ces derniers jours », reconnaît-il, sur Rfm ce matin. Pour ce qui est des cas communautaires relevés à Thiès, « On veut reproduire ce dispositif pour éviter la propagation. Pour aider les acteurs de santé, de la région médicale et renforcer la sensibilisation », dit-il.



Aux populations thiessoises notamment, lance-t-il : « Le virus est là, il faut que les gens restent chez eux… Nous sommes capables d'y arriver, les Sénégalais que je connais sont capables de vaincre le coronavirus, mais il ne faut pas se disperser ».