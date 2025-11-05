Suite et pas fin virement suspect de 10 milliards de francs cfa- Abdoulaye Bibi Baldé encore auditionné

Solo Quotidien, qui a ébruité ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire du virement suspect de 10 milliards de nos sous, a appris de bonnes sources, que l’ancien ministre et directeur général de La Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a été , encore, entendu.



En effet, il a fait face hier aux perspicaces enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles.



Il s’agit d’une deuxième convocation relative à la procédure judiciaire enclenchée sur les conclusions du rapport de la Cour des comptes ayant trait à l’audit des finances publiques entre 2019 et avril 2024, sous Macky Sall.



Bibi Baldé a été, derechef, « cuisiné » (auditionné) sur le fameux volet « Sukuk SOGEPA » dudit document.



Dans un document détaillé, la Cour des comptes avait indiqué que sur le montant issu de ce Sukuk, 114,4 milliards de francs CFA n’avaient pas été reversés au Trésor.



En pistant la rondelette somme, il a été établi que 10 milliards ont été versés à La Poste dans des conditions qui restent à déterminer. C’est autour de ce virement qu’a tourné la deuxième audition du sieur Abdoulaye Bibi Baldé.



Il nous revient que d’autres pontes, notamment les « Big Manitou » de



Seneguindia, Eiffage, la CSS ou Bamba Ndiaye Sa, présumées impliquées, seraient également dans la ligne de mire des enquêteurs.



En clair, ils pourraient être entendus dans les prochains jours pour le même dossier.



Solo Quotidien, qui suit de près l’évolution de cette affaire, promet d’y revenir amplement.



Affaire à suivre…