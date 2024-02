Drame à Boucotte-Diembéring : Deux individus tués par balles dans une résidence privée

Une scène d’horreur s’est produite dans la nuit de jeudi à vendredi sur la baie de Boucotte-Diembéring. Selon une source sécuritaire, c’est un cambriolage mal tourné qui a conduit à la mort de ces deux personnes. Il s’agit d’un vigile et d’un charpentier qui ont été tués par balles par un individu armé qui, après avoir commis son forfait, a pris la fuite. Le présumé meurtrier, apprend-t-on, de la même source, est jusqu’ici introuvable.



« Le vigile et le charpentier ont été retrouvés morts au niveau de la baie de Boucotte-Diembéreng qui est située non loin du village de Cap-Skirring. Cette scène s’est déroulée dans une résidence privée qui est occupée par un couple franco-sénégalais », a poursuivi notre interlocuteur, un élément des forces de défense et de sécurité, précisant que couple franco-sénégalais « est sain et sauf ».



De plus, la source sécuritaire a indiqué que les corps des deux victimes ont été déposés au centre de santé d’Oussouye, chef-lieu de département. La gendarmerie de Cap-Skirring a ouvert une enquête pour élucider cette affaire qui tient en haleine le village de Boucotte-Diembéring et même la station touristique de Cap-Skirring.





















































