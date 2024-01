Drame à Thiès : Assane Seck, l’oncle de Birame Souleye Diop, égorgé dans le quartier de Takhikao

Dans la nuit de vendredi à samedi, un événement tragique s’est produit au marché Nguelaw, situé dans le quartier Takhikao. Assane Seck, un gardien âgé d’une cinquantaine d’années, a été retrouvé mort, victime d’un acte de violence extrême. Selon les informations rapportées, la victime a été égorgée et a subi de multiples blessures par arme blanche sur le corps et la tête.



Le corps d’Assane Seck a été découvert ce samedi matin par une vendeuse du marché. Les habitants de Takhikao ont été confrontés à cette scène choquante de leur gardien gisant dans une mare de sang. La victime, Assane Seck, est identifiée comme l’oncle de Birame Souleye Diop, maire de Thiès Nord, d’après les sources de Dakaractu.



Le corps sans vie d’Assane Seck a été transporté au Centre hospitalier régional de Thiès pour les besoins de l’enquête. Les circonstances exactes et les motifs de ce crime restent à déterminer par les autorités compétentes



































































































sengo