Drame de Ngazobil : 12 morts et 100 portés disparus, témoignage bouleversant d’une rescapée

Une pirogue transportant environ 200 migrants a chaviré au large de Ngazobil, dans la commune de Joal. Le bilan provisoire est lourd : 12 morts, 31 rescapés et plus de 100 disparus, dont plusieurs enfants, décompte L'Observateur. L’embarcation avait quitté Diamaguène, dans les îles du Saloum, pour tenter de rejoindre l’Espagne avec à son bord des ressortissants de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest.

Ces passagers - Sénégalais, Gambiens, Maliens et Guinéens - avaient payé jusqu’à 400 000 F CFA pour une traversée qui a tourné au cauchemar après plusieurs jours de lutte contre une mer déchaînée. Selon le témoignage bouleversant d’une rescapée gambienne, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, la panique a précipité le naufrage :

« Avant même que la pirogue ne se renverse, plusieurs hommes, dans un instinct de survie, se sont jetés à l’eau. »

Ce mouvement de masse, combiné à des vagues énormes, a provoqué le retournement de la pirogue aux alentours de 4 heures du matin.

Depuis la Casamance, où il effectue une tournée économique, le Président Bassirou Diomaye Faye a exprimé sa compassion aux familles des victimes. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à s’attaquer aux racines socio-économiques de ce fléau :

« Ces instants rappellent la responsabilité qui est la nôtre de protéger les vies […] et de renforcer l’espérance sur l’ensemble du territoire. »



































































seneweb