Drame de l’émigration clandestine : 4 corps repêchés au large de Mbour

La mer brise encore le rêve de plusieurs jeunes qui tentaient de rallier l’Espagne. En effet, une pirogue a quitté, hier vers les coups de 16h, la plage de Tefess à Mbour, embarquant plusieurs personnes. Malheureusement, après avoir fait 30 minutes en mer, la pirogue commence à prendre l’eau.



C’est à ce moment que le capitaine de l’embarcation a demandé à certains candidats à l’émigration irrégulière de basculer vers l’autre côté de la pirogue pour équilibrer la barque. N’ayant pas bien compris le message du capitaine, la majorité des migrants ont basculé sur un seul côté, un geste qui a fini par renverser la pirogue. Un des rescapés informe qu’ils sont restés dans l’eau longtemps avant qu’une pirogue, qui était de retour de pêche, ne puisse récupérer les quatre rescapés et les quatre corps sans vie.



La pirogue des pêcheurs a accosté à la plage de Tama Lodge, près de l’hôpital de Grand Mbour, où les attendait les sapeurs-pompiers, qui ont emmené les corps sans vie et les rescapés à l’hôpital de Mbour.



Pour le moment, quatre corps sans vie (trois hommes et une femme) ont été repêchés par les sapeurs-pompiers de Mbour. Quatre rescapés ont été acheminés à l’hôpital de Grand Mbour.



Les recherches se poursuivent pour retrouver d’autres membres de l’équipage.

































































Le Quotidien