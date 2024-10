Drame en Casamance : Trois (03) enfants retrouvés morts après le chavirement d’une pirogue

Un père de famille qui partait souvent à la pêche avec ses six fils et neveux, a été surpris par une violente tempête le lundi 30 septembre, alors qu’il naviguait avec trois d’entre eux. Selon nos confrères du journal « BÉS Bi (Le Jour), des témoins ont vu la pirogue dériver seule entre les ‘’bolongs’’, sans ses occupants.



Les sapeurs pompiers de Bignona et les agents des aires marines protégés de Thiobon un village du Sénégal situé dans le Boulouf en Basse-Casamance à 42 km de la ville de Bignona, poursuivent les recherches dans l’espoir de retrouver les autres disparus.

























































rewmi