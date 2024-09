Drame migratoire au large de Dakar : l’incinération des squelettes et cadavres décomposés n’est pas exclue, (…) des bracelets Pastef retrouvés sur des cadavres…

La pirogue retrouvée ce dimanche soir à 70 km au large des côtes dakaroises, qui avait quitté Mbour il y a environ plus d'un mois, continue de livrer son lot de désolation. En dehors des 30 corps difficilement identifiables et des squelettes qui ont été retrouvés par la Marine et les éléments des sapeurs-pompiers, d’autres découvertes ont été faites.



En effet, l’identification du reste des corps est quasiment impossible, car en état de décomposition très avancée en sus d’une odeur nauséabonde. Il est impossible de les sortir du bateau, de les jeter en mer, encore moins de les laisser à bord de la pirogue à la merci des oiseaux migrateurs. Selon les informations de DakarActu, la procédure dans ce cas permettait aux éléments des sapeurs-pompiers de mettre de l’essence sur la pirogue et de l’incinérer. Sauf qu’il faudra que le Président de la République l’ordonne. En effet, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, actuellement hors du pays, est au courant de la situation, mais aucune décision ne pourrait être prise sans son accord. En plus, signataire de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), le Sénégal doit alors se conformer à cette Charte.



Toujours, selon nos informations, aucune pièce ou indice n’a permis d’identifier les cadavres restants. En revanche, nous apprend-on, certains portaient des habits de « Baye Fall » et trois autres ont mis des bracelets de Pastef. Ce qui laisse penser qu’ils seraient des militants ou sympathisants du Parti au pouvoir.

À noter que, d’après nos sources, c’est cette pirogue qui a été portée disparue depuis le mois d’août avec plus de 150 personnes à bord, à destination de l’archipel des îles Canaries.































































dakaractu