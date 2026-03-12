Durcissement de la loi sur l’homosexualité au Sénégal : MELENCHON fou de rage

L’alourdissement des peines réprimant les actes contre-nature et autres pratiques homosexuelles ou assimilées, par le gouvernement sénégalais, n’agrée pas Jean-Luc MELENCHON. Dans un tweet enragé, le leader de La France Insoumise a vivement critiqué la nouvelle législation. «Etre ami, c’est se parler avec respect et franchise. La condamnation de l’homosexualité dans une loi civile est absurde. L’orientation sexuelle n’est pas un choix», écrit-il sur son compte X.



Pour rappel, au lendemain de l’accession au pouvoir du duo Diomaye-Sonko, l’Insoumis en chef était venu à Dakar. A l’Ucad, aux côtés du nouvellement nommé Premier ministre, Ousmane SONKO, et devant un parterre d’étudiants, il avait plaidé pour la liberté de l’orientation sexuelle. Le leader de Pastef, lui répondant, avait déclaré que, au Sénégal, « l’homosexualité est tolérée ». Ce qui avait valu à SONKO une levée de boucliers de l’opposition, de certains religieux et des milieux conservateurs.















































Walf