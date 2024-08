Dysfonctionnement de l’administration locale : Les conseillers municipaux de Bignona demandent des comptes au Maire

Les conseillers municipaux de Bignona, expriment des inquiétudes concernant plusieurs dysfonctionnements au sein de l’administration locale. Après deux ans d’installation, les présidents de commissions demandent des explications sur plusieurs sujets critiques. Tout d’abord, ils déplorent le retrait inexpliqué du panel municipal par le maire, remettant en question son importance. De plus, ils soulignent que de nombreuses commissions sont écartées des activités essentielles qui devraient les impliquer pleinement.



Concernant la Commission Environnement et Assainissement, les conseillers s’interrogent sur l’utilisation des fonds liés à l’élagage des arbres et à la gestion des ressources en bois et charbon. Ils demandent également des précisions sur un achat de matériel de 9 millions de FCFA depuis 2022 et sur la situation des tricycles hors service. Du côté de la Commission Voirie, des interrogations subsistent quant à l’utilisation des fonds pour la réhabilitation des routes et la réalisation de caniveaux à Basséne et Badioncoto. Les conventions avec une entreprise chinoise et un gérant de restaurant n’ont toujours pas été présentées.



Dans le domaine de l’éducation, les conseillers s’inquiètent des retards dans la construction de murs de clôture pour les écoles élémentaires, malgré un budget voté il y a deux ans. En ce qui concerne la santé, ils soulignent la non-évacuation d’un matériel sanitaire, payé depuis 2022, qui est toujours à Dakar, ainsi que la gestion de 8 millions de FCFA pour la construction de latrines.



Les questions se multiplient également sur le lotissement de Kadiamor et sur des problèmes d’attribution de parcelles à Kadiamor Gorée. Les conseillers pointent du doigt le non-respect des procédures de collecte des fonds, qui devraient être gérées par le trésor public. Enfin, ils appellent à une redynamisation de la Commission des Finances, dont l’ inactivité contribue à une baisse des recettes municipales.



Les conseillers municipaux attendent des réponses claires et rapides pour mieux servir leurs concitoyens et restaurer la confiance dans leur administration. Le maire de Bignona, Bakary Diatta, réfute ces allégations et parle des mécontents qui cherchent à mener un combat en interne. Selon lui, ces conseillers méconnaissent la gestion d’une collectivité territoriale. Il appelle les conseillers municipaux à la raison.



































































emediasn