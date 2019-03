ENTRETIEN / 5 Questions à Sada Thioub (Nîmes) : "La CAN 2019, c'est un objectif pour moi"

L'une des nouvelles recrues de Aliou Cissé, Sada Thioub profite d'une liste élargie (25) pour découvrir l'équipe nationale du Sénégal, en regroupement à Saly en vue des matches contre le Madagascar (23 mars) et le Mali (26 mars). À l'image de Loum Ndiaye, Krépin Diatta et Dialy Kobaly Ndiaye, convoqués pour la première fois, l'attaquant de Nîmes Olympique se projette déjà sur la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Arrivé dimanche soir à l'hôtel Rhino Resort de Saly qui sert de camp de base aux Lions, il profite bien du moment à fond. Il a "bien été intégré dans la Tanière", a avoué l'attaquant binational, mais avec l'objectif d'être sur la liste des joueurs convoqués pour la CAN.

L'attaquant de 23 ans a marqué 3 buts et fait 3 passes décisives en 28 matches (20 fois titulaire) de Ligue 1 française cette saison...