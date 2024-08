EQUIPE NATIONALE A | PAPE BOUNA THIAW PASSE 1ER ENTRAINEUR ADJOINT D’ALIOU CISSÉ

La Fédération sénégalaise de football a réaménagé le staff de l’équipe nationale A suite au départ du technicien français Régis Bogard. L’ancien entraîneur de l’équipe nationale locale, Pape Bouna Thiaw, a été nommé premier entraîneur adjoint de l’équipe nationale A.



Régis Bogard, qui a occupé ce poste pendant plusieurs années, a contribué au sacre du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun. Pape Bouna Thiaw, ancien international sénégalais, a quant à lui mené les Lions à la victoire au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en 2023, marquant ainsi l’histoire du football sénégalais.



Pape Bouna Thiaw a débuté sa carrière d’entraîneur à NGB en 2018. Nommé sélectionneur de l’équipe nationale locale en 2021, il a conduit son équipe à une première victoire historique au CHAN en 2022. Il a également décroché la troisième place à la Coupe COSAFA la même année et a participé à la CAN 2023 en tant qu’adjoint d’Aliou Cissé.



Dans ce réaménagement, Teddy Pellerin est nommé deuxième entraîneur adjoint, tandis que Hussein Bichara Farhat prend en charge la préparation physique de l’équipe.























































































Rts