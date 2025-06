ESCROQUERIE À SEYP SÉNÉGAL: DES CENTAINES DE SÉNÉGALAIS VICTIMES D’UN SYSTÈME FRAUDULEUX À GRANDE ÉCHELLE

L’affaire a démarré suite à une plainte déposée par un collectif de sept victimes, qui affirment avoir été séduites par des publications Facebook promettant des « investissements rentables ». Dirigés ensuite vers une certaine Zoé Young, interlocutrice virtuelle qui les orientait via des liens d’inscription, ils ont effectué des dépôts d’argent via des applications de paiement mobile comme Wave. Aucun retour n’a suivi ces versements, déclenchant de multiples plaintes similaires à la DSC.





Une fraude organisée et transnationale



L’enquête a révélé que les fonds détournés transitaient par Sunutech Ltd, une société basée à Dakar, dirigée par deux ressortissants chinois : Xing Xiao et Lifan Hu. Grâce à des passerelles comme Orange Money, PixeLov, Income et l’agrégateur Connekt4 Sénégal/Côte d’Ivoire, les fraudeurs ont réussi à contourner les circuits bancaires traditionnels pour dissimuler les flux financiers.





Entre octobre 2024 et mai 2025, plus de 58 000 transactions ont été recensées, totalisant 2,5 milliards de FCFA. Mais les investigations ont permis d’identifier un préjudice global estimé à plus de 10 milliards de FCFA, impliquant d’autres plateformes liées à la même organisation criminelle.



Des suspects identifiés, des gardes à vue prononcées



Plusieurs individus ont été convoqués et entendus dans le cadre de l’enquête : Ibra Seck, Aléle Dia, Mamadou Lamine Ndiaye, Babaly Ly, ainsi que Jean Paul Ghislain Louis Perrotte (ressortissant français, ancien militaire présumé) et Marjan Céline Katouzian, juriste de Connekt4.



Les premiers cités ont reconnu leur implication, tout en affirmant ignorer la nature frauduleuse de l’opération. Ils ont été placés en garde à vue. Quant aux deux ressortissants français, ils ne se sont pas présentés aux convocations. Perrotte a fui en Côte d’Ivoire, tandis que Katouzian est devenue injoignable.



Une fraude pilotée depuis l’étranger



L’enquête a également établi que Xing Xiao, Lifan Hu et Hang Zho, impliqués dans le transfert de plus de 67 millions de FCFA, ont quitté le Sénégal pour Abidjan en mai 2024, laissant penser que l’opération est désormais dirigée depuis la Côte d’Ivoire.



La DSC poursuit son travail pour remonter toute la chaîne et interpeller l’ensemble des auteurs et complices de cette fraude aux proportions alarmantes.















































