ÉVOLUTION DU CORONAVIRUS AU SÉNÉGAL : LA BARRE DES 100 CAS FRANCHIE

Le seuil redouté vient d’être franchi. Le Sénégal atteint officiellement la barre des 100 cas de patients testés positifs au coronavirus. L’annonce a été faite ce jeudi, 26 mars 2020, par Aloyse Waly Diouf, lors du traditionnel point sur la situation de l’évolution de Covid 19. Moins d’un mois après le premier cas enregistré le 2 mars dernier, le pays en est désormais à 105 cas.



Aujourd’hui, sur 130 tests réalisés entre l’IRESSEF de Diamniadio et l’Institut Pasteur de Dakar, 6 sont revenus positifs, portant ainsi le total à 105 cas diagnostiqués positifs, dont 9 guéris et 96 patients admis en soin dans l’un des différents centres d’isolement et de traitement à Fann, Diamniadio, Touba, Thiès. Parmi les nouveaux cas enregistrés aujourd’hui, le ministère de la Santé a informé qu’il y a 5 cas importés, 1 cas contact.



À ce jour, les 96 malades du coronavirus au Sénégal ont été enregistrés dans six des plus grandes villes que sont Dakar, Touba, Mbour, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor.