EXCLUSIVITÉ DakarActu] Arrestation de Jérôme Bandiaky par la DIC : les détails de son face à face avec les enquêteurs

Suite à son arrestation mouvementée à son domicile, ce mercredi vers 22 h, les éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) ont procédé à l’audition de Jérôme Bandiaky devant ses avocats (Me Djiby Diallo et Me Fara Gomis). Dakaractu revient en exclusivité sur les minutes du face à face de l’agent de sécurité rapproché avec les enquêteurs.



D’abord, il faut signaler que Jérôme Bandiaky n’était pas chez lui au moment de la descente des éléments de la DIC à son domicile en centre-ville. C’est en effet sa femme et ses enfants que les policiers ont trouvés en premier à son domicile. Et c’est suite à un appel téléphonique de sa femme que « Sniper » est retourné chez lui pour retrouver les éléments de la DIC à son domicile, lesquels procèderont par la suite à son arrestation.



Arrivé dans les locaux de la Division des investigations criminelles aux environs de 22 h, Bandiaky a commencé à répondre aux questions des enquêteurs à partir de 00 h avant de terminer l’audition à 1 h 35. L’audition a tourné essentiellement autour de son passeport diplomatique, du logement de l’État qu’il occupe en centre-ville, du bâton télescopique récupéré chez lui lors de la fouille de son domicile par les policiers et sur sa société de sécurité.



Répondant aux questions des enquêteurs de la DIC, celui qui était le chef de la sécurité de l’APR a précisé d’abord avoir été garde du corps auprès de Macky Sall entre 2009 et 2012 ; ensuite, entre 2013 et 2014, il rejoignit la sécurité de Mimi Touré (ministre de la Justice puis Premier ministre) et c’est à cette période qu’il reçut son passeport diplomatique et qu’il disposa d’un logement de fonction qui se trouve en centre-ville. Aussi, pour le bâton télescopique trouvé chez lui, celui-ci répond que c’est un instrument de travail dans le cadre de ses activités de sécurité rapprochée. Il affirme aussi être responsable d’une société de sécurité disposant d’agrément de l’État depuis 2022.



Ce qu’il faut également noter, c’est que la question relative à la disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji n’a pas été soulevée par les enquêteurs de la DIC.



À la fin de l’audition, les avoctas de Bandiaky ont dénoncé la façon de procéder de la police avec une arrestation sans convocation ni mandat. Ils regrettent aussi une tentative d’humiliation de leur client devant sa femme et ses enfants.



Au terme de l’audition, Jérôme Bandiaky a été transféré au commissariat du Plateau où il passera la nuit. Il retourne à la DIC ce matin pour complément d'enquête…