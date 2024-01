Édouard Mendy: ‘‘On n'a pas été surpris‘‘

Le Sénégal n’est pas tombé dans le piège tendu par la Guinée lors de leur rencontre comptant pour la troisième journée de la poule C. C’est ce qu‘a fait savoir le portier des Lions Édouard Mendy en zone mixte après leur victoire 2-0.



‘‘On n'a pas été surpris. On a bien préparé ce match. On était bien prévenu. On a relevé le challenge qu'ils ont voulu nous imposer. Au final, je pense qu'on a pris le dessus de façon méritée. On voulait finir en beauté cette phase de groupes pour bien préparer les prochains matchs‘‘, lance-t-il.



‘‘C'était un match disputé. On savait que ça allait être difficile. On les a croisés en 2022. Ils sont en train de faire du concret avec leur coach. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe‘‘, rappelle-t-il.





























seneweb