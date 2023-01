Effondrement à Rufisque : Retour sur les lieux du drame qui a coûté la vie à une personne du troisième âge .

Le drame s’est produit mardi dernier et a coûté la vie à un vieil homme de plus de 90 ans. Deux jours après, le service technique de la mairie de Rufisque est à pied d'œuvre pour sécuriser les lieux où s'est produit cet effondrement qui montre la vétusté des vestiges qui décorent le quartier colonial de keury Kao. Une situation qui remet sur la table des autorités l'urgence de trouver un plan stratégique pour la préservation et la sécurisation de ce legs qui date de l'époque coloniale.....































































