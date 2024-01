Effondrement d’un bâtiment à Xaar Yalla: Cinq morts, quatre garçons et une fille

Quatre garçons et une fille ont succombé après l’effondrement d’un bâtiment à Xaar Yalla, dans la nuit de lundi à mardi, selon un premier bilan, recueilli auprès d’une source policière.



Les recherches se poursuivent avec les 57 éléments des sapeurs pompiers déployés sur place. L’étroitesse de la rue en plus des véhicules garés sur les trottoirs ne facilitent pas la tâche des secouristes présents sur les lieux depuis une heure du matin. D’après un témoin, le bâtiment de trois étages qui était en rénovation était dans un état de délabrement avancé. Le propriétaire avait même quitté les lieux et avait demandé aux locataires d’en faire autant.



































































dakarmatin