Effondrement du R+5 à Ngor : rebondissements dans le dossier

L’enquête sur l’effondrement de l’immeuble R+5 à Ngor, qui a coûté la vie à deux personnes, prend une nouvelle tournure. Trois individus – P. M. FALL, M. DIENG et C. DIENG – ont déjà été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour homicides involontaires et mise en danger de la vie d’autrui. Mais selon Libération, l’affaire pourrait s’alourdir avec l’introduction imminente de deux nouvelles plaintes. M. CISSE, propriétaire de l’immeuble effondré, et son épouse, envisagent en effet de porter plainte contre le propriétaire du terrain voisin et la société Afribat, chargée des travaux d’excavation soupçonnés avoir provoqué la catastrophe. «Nous avions fait une hypothèque pour construire l’immeuble. Le prêt est toujours en cours», confie M. CISSE, cité par le journal.



Une autre plainte devrait également suivre. A. FALL, l’un des rescapés de la tragédie, qui a été extrait des décombres de justesse, entend lui aussi saisir la justice pour mise en danger de la vie d’autrui, ajoute Libération.





Ces nouveaux développements pourraient relancer l'instruction dans cette affaire qui a profondément choqué les habitants de Ngor.

























































