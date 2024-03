El Hadji Mamadou Mbaye, politologue : " L’arrivée de Sonko et Diomaye a relancé la campagne qui a donné plus de poids aux autres candidats "

A quelques jours de la fin de la campagne électorale pour l'élection du 5ème président de la République, place au bilan à mi-parcours. Chacun des candidats est sur le terrain pour vendre son programme de société. Enseignant chercheur en Sciences politique à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, El Hadji Mamadou Mbaye note que " la campagne tourne autour de deux personnes qui ne sont pas candidats et qui en réalité sont les candidats les plus présents à savoir Macky Sall et Ousmane sonko" laisse-t-il entendre.



Le politologue est revenu sur l'appréciation des populations des programmes des candidats. Selon l'enseignant à l'UGB, les programmes sont relégués au second plan. Les sénégalais votent par affection. " Les populations ignorent ou négligent les programmes et se focalisent sur le pour ou contre sonko et pour ou contre Macky. Les programmes sont présentés mais ne semblent pas avoir d’impact sur les planifications de vote des électeurs".



"Les programmes sont souvent des vœux pieux, et pas souvent réalisables mais leur réalisation posera problème et heureusement que les Sénégalais ne votent pas sur cette base " , précise-t-il.



Pour ce faire, il appelle à un changement de paradigme pour permettre à la population de voter programme et non par affinité. " Il faudrait orienter les sénégalais à mieux évaluer les candidats sur la base de leurs programmes et leurs propositions face aux problèmes auxquels les sénégalais sont confrontés". Mais malheureusement, regrette-t-il, le faible niveau d’instruction des sénégalais, le caractère technique des programmes, des politiciens mus par leurs intérêts propres font que les programmes sont relégués au second plan."



Cependant, il note que l’arrivée de Sonko et Diomaye a relancé la campagne qui semblent donner plus de poids aux autres candidats y compris celui de la Coalition au pouvoir. Le doute s’installe autour de la capacité et la personnalité de Diomaye à porter le projet.



Mais, il évoque la suspicion sur la personnalité de Diomaye Faye. Il fait savoir que " chez les militants de Pastef, le doute s’installe sur comment il sera coaché par Sonko. Mais la confiance est toujours là. Chez les sympathisants, il semble y avoir une certaine ouverture vers les autres candidats" conclut l'enseignant en science Pô à l'Ugb.













































dakaractu