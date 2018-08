Eldorado des jeunes africains : Abdoul Mbaye lance un message poignant !

A Dakar, samedi 18 août, une pirogue de migrants a échoué sur la Porte du Millénaire de la Corniche-Ouest. Le Président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) réagit suite à cet événement. Pour Abdoul Mbaye, les jeunes africains doivent rester sur leurs terres et y poser les jalons du progrès. In extenso le message de l’ancien PM. « Jeunesse de mon pays, jeunesse d’Afrique, je sais grande votre détresse et profond votre désespoir, mais rien ne doit justifier ces immenses risques que vous prenez en affrontant la mer pour rejoindre un eldorado qui ne l’est que si peu de fois. Restons donc chez nous pour y imposer le changement. Un changement qui doit commencer par notre choix de dirigeants qui se préoccuperont de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui ne seront plus seulement préoccupés par leur enrichissement, le pillage de nos ressources naturelles et financières. Par votre engagement citoyen et politique, vous êtes la solution; mais votre désespoir la sacrifie; de grâce, restons sur nos terres africaines et posons y les jalons du progrès et du bonheur pour nous mêmes et les générations futures. Ensemble c’est possible. Puisse Dieu accueillir en son Paradis tous ces jeunes africains trompés et maltraités, dont la vie s’est un jour arrêtée lorsque leur embarcation a chaviré entre Afrique et Europe ». PAM