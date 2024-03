Élection présidentielle : La Coalition Dionne 2024 félicite Bassirou Diomaye Faye

Après la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye au premier tour lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024, la Coalition Dionne 2024 a tenu à adresser ses vives félicitations au nouveau président de la République du Sénégal.





Selon la Coalition, cette victoire est avant tout une confirmation de la solidité de la démocratie et de la maturité du peuple sénégalais. "Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé, serein et transparent, démontrant une fois de plus l'attachement du Sénégal aux valeurs démocratiques", reconnaît la Coalition Dionne 2024.



Par ailleurs, il souhaite un plein succès dans son exaltante mission pour le bonheur de tous les Sénégalais.

























































dakaractu