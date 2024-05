3 morts dans un accident sur la Vdn-Foire : Les témoins retracent le film du drame

Un accident mortel s’est produit ce lundi 13 mai 2024, dans l’après-midi, à Ouest-Foire, à hauteur du pont du Cices. Le bilan, lourd, fait état de trois morts et de plusieurs blessés.





Selon des témoignages recueillis sur place, il s'agit du dérapage d'un bus Tata de la ligne 44 qui roulait sans freins et qui a fini sa course sur les victimes.





À en croire les témoins qui retracent le film de l’accident, arrivé au niveau du pont de la Foire, le bus a heurté un conducteur de moto-Jakarta qui supportait une personne. Ils ont tous les deux perdu la vie sur le coup. Ne pouvant plus s'arrêter, le chauffeur, qui a perdu le contrôle de son véhicule, continue sa course folle, emportant sur son passage un piéton qu’il a trainé sur 200 m, avant de heurter un taxi.





Le conducteur du bus a été arrêté par les éléments de la gendarmerie de la Foire.





À préciser que sur les lieux de l'accident, la presse a fait face à quelques contraintes, notamment la prise d’images. Les éléments de la gendarmerie sont même allés jusqu'à confisquer les caméras et les smartphones des journalistes, avant de leur rendre leurs outils.



















































































seneweb