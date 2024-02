Election présidentielle : Sidiki Kaba parle d'une possible "reprise du processus électoral"

Le suspens et l'incertitude continuent sur le départ de Macky Sall à la tête de l'Eat. Le 02 avril prochain arrivera son mandat à terme. Mais déjà , les supputations et autres calculs se font chaque jour écho dans la presse. La dernière en date est celle du ministre des forces armées, Sidiki Kaba, cette après-midi sur les ondes de la RFM. En substance laisse entendre le ministre, " si le Président quitte le 02 avril et qu'il est remplacé par le président de l'Assemblée nationale tout le processus électoral sera repris".



Et Me Kaba de poursuivre: "c'est la première fois au Sénégal qu'un Président arrive au terme de son mandat avant qu'il y ait élection. Et sur ce, c'est le Président de l'Assemblée qui assurer l'intérim et organise l'élection. Mais cela peut aussi dépendre de l'avis du Conseil constitutionnel. Qui dans son article 36. alinéa 2 dit que le Président peut encore rester deux mois jusqu'à passation de service avec le nouveau Président élu".



En attendant la publication officielle de la nouvelle date de l'élection présidentielle tous les schémas sont encore mis à jour. Du côté du pouvoir comme de l'opposition. chaque camp affute ses stratégies et le tout sous fond d'arguments juridiques.



































































pressafrik