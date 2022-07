Elections Législatives 2022/ Victoire de Bby à Nguekhokh : l'affaire des femmes !

Les femmes, de façon générale, donnent de leur temps pour offrir aux enfants un accès aux soins et à l'éducation; et à la famille, une joie de vivre et un épanouissement. Leur mobilisation, sans faille, est une belle fenêtre sur la pertinence du choix du chef de l’Etat, porté sur Mimi Touré.



Derrière le maire Pape Songue Diouf, ces battantes ont chanté et dansé au rythme du Ngoyaan. Elles se sont lâchées au son du Ndaga Ndiaye en compagnie de Tata Mimi qui donne le tempo. En réalité, elles sont fortes, fabuleuses et merveilleuses ces mères et jeunes dames de Nguekokh.



Le Premier ministre ne s’y est, d’ailleurs, pas trompé en déclarant «nous sommes Sénégalaises à 100%, nous sommes travailleuses, nous avons du caractère mais nous savons mettre aussi de l’ambiance et de la joie pour l’équilibre de nos familles et de la société. »



La devanture du complexe socio collectif de la commune aura donc servi de cadre à Mimi Touré qui conduit le mouvement d’ensemble entraînant ses «sœurs de Nguekokh » dans le rythme. L’ambiance sous ce chaud soleil est à son paroxysme. La bonne humeur, ajoutée aux couleurs assorties des boubous des dames, offrent un joli tableau. D’ailleurs, elles attestent, en chœur, «le Président a honoré la femme en vous choisissant tête de liste »



«Je suis heureuse et touchée en retrouvant, ici à Nguekokh, cette masse de femmes. La femme, c’est la joie, le bonheur » renchérit Mimi.



Visiblement sensible à cet élan de solidarité mais aussi d’engagement féminin, Mme Touré renseigne : «Je suis heureuse de trouver toutes ces femmes qui représentent la fidélité, la dignité et la bravoure. J’appelle les jeunes à marcher sur les sillons tracés par leurs mamans pour assurer une majorité éclatante au Président de la République et à la coalition Benno Bokk Yaakaar ». Pour conclure, elle rappelle que «le Président Sall a fait voter une loi criminalisant le viol et réprimant sévèrement toutes les violences faites aux femmes. »