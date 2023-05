Élections en Turquie : Erdogan passe sous la barre des 50%, un second tour se profile

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est donné en tête dimanche soir du scrutin présidentiel après le dépouillement de 89,24% des bulletins, selon l'agence de presse turque Anadolu.



Le président turc, donné en tête par les médias officiels en début de soirée dimanche, est passé sous la barre des 50% après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, selon l'agence étatique Anadolu.



A 23H00 (20H00 GMT), le chef de l'Etat recueillait 49,94% des voix sur près de 90% des bulletins dépouillés, selon Anadolu, ouvrant la perspective d'un second tour le 28 mai.



L'opposant socialiste Kemal Kiliçdaroglu obtiendrait 44,3% des voix.



Le président Erdogan met en garde contre toute annonce "hâtive"

Le président sortant a salué sur Twitter la "grande fête démocratique" de ces élections législatives et présidentielles. Il a salué la "paix et la tranquillité" de cet après-midi, et affirmé qu'il s'agissait "d'une expression de la maturité démocratique" du pays.



Il a cependant appelé à la plus grande prudence : "alors que l'élection s'est déroulée dans une atmosphère si positive et démocratique et que le dépouillement des voix se poursuit, essayer d'annoncer les résultats à la hâte revient à usurper la volonté nationale." Recep Tayyip Erdoğan a exhorté ses partisans à rester aux urnes jusqu'à ce que tous les résultats soient "officiellement finalisés".