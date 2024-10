Élections législatives : Après le désistement de Déthié Fall, Impossible de retirer son nom sur la liste « Samm Sa Kaddu », les raisons !

A quelques jours des élections législatives Dethié Fall, a annoncé sa décision de quitter la coalition « Samm Sa Kaddu » pour rejoindre le Pastef. Malgré le désistement de Déthié Fall en faveur de Pastef, il n’est plus possible pour la coalition « Samm Sa Kaddu » de modifier leur liste nationale. Cela découle du fait que cette situation n’est pas prévue par le Code électoral sénégalais.



Selon l’article LO 185, les cas de modifications se rapportant à des déclarations complémentaires entre la date de signature de l’arrêté du Ministre chargé des élections publiant les déclarations reçues et la veille du scrutin à zéro heure sont limités à deux : en cas de décès ou d’inéligibilité. Or, pour le cas de Déthié Fall, il s’agit d’un désistement à la limite une trahison, comme le disent certains Sénégalais.





Malheureusement pour « Samm Sa Kaddu », vu le code électoral, il leur est impossible de procéder à un changement de candidat.















































































rewmi