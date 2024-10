Élections législatives : Macky Sall démissionne de la Présidence des 4P

Macky Sall quitte son poste d’envoyé spécial et président du comité de suivi du Pacte de Paris pour la planète et les peuples (4P). Une fonction qu'il occupait depuis la fin de son second mandat de Président de la République du Sénégal après sa nomination par son homologue français, Emmanuel Macron.



Désigné tête de liste nationale de la coalition Takku Wallu Sénégal, l'ancien chef de l'État a préféré "répondre aux sirènes nationales" avec les cruciales élections législatives anticipées prévues le 17 novembre, nous glisse une source proche de M. Sall. "Il a répondu à l'appel du pays en montrant que le Sénégal prime sur l'international", explique notre interlocuteur.



Ce dernier renseigne que Macky Sall met officiellement un terme à ses fonctions à la tête des 4P ce 9 octobre.







































Seneweb